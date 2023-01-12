Siyasette troll ne demek? Troll ordusu ne demek, Troll ordusu kimlerdir? Kimlere troll denir?

Siyasilerinde açıklamalarında sıkça kullandığı troller ifadesi ne için kullanılıyor, troll ordusu ne demek, kimlerdir merak ediliyor. Peki, Siyasette troll ne demek? Kimlere troll denir? İşte trol ne demek, nedir? Yanıtı...

Troll ne demek? Siyasilerinde açıklamalarında sıkça kullandığı troller ifadesi ne için kullanılıyor, troll ordusu ne demek, kimlerdir merak ediliyor. Peki, Siyasette troll ne demek?Kimlere troll denir? İşte troller!

TROLL NE DEMEK?

Trol, ya da bilinen adıyla Troll, İnternet'te insanların keyfini kaçırmak ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan, çeşitli şekilde ironik (alaycı) söylemlerle hakaret eden veya ironik (alaycı) söylemlerle kişilere dolaylı olarak rahatsızlık veren kişi. Forumlar, bloglar, sohbet odaları, oyunlar gibi çevrimiçi topluluklarda kasten alevlendirici, konu ile ilgisi olmayan mesajlar göndererek okuyucuları provoke edip duygusal cevaplar verdirtme ya da bir başlığın konusunu dağıtma niyetindedirler.

TROLL ORDUSU NEDİR?

Trolle hesap, sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve İnstagram olmak üzere sıkça karşımıza çıkan, insanları kışkırtmayı, kargaşa çıkarmayı amaçlayan, kendini gizleyerek (profil fotoğrafı eklemeyerek veya fake bir profil fotoğrafı ekleyerek, kişisel bilgilerini, adını, soyadını vs gizleyerek veya fake bilgilerle hesabını doldurarak) hakaretlerle, alaycı ifadeler takınan, provokasyon yapan sosyal medya hesaplarına troll hesap denir. Sadece sosyal medyada değil birçok forum sitelerinde, oyunlarda, sohbet odalarında, bloglarda da troll hesaplar vardır.

TROLLEMEK NEDİR?

Trollemek, bir insanı kandırmak, aldatmakla eş değer anlamlara sahiptir. Bilinçli olarak bir kimseyi yanlış yönlendirmeye veya yanlış düşüncelere itmeye trollemek denir.