2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Necmi Kadıoğlu kimdir? Siyasetçi Necmi Kadıoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,719 haber kaynağında 155,062 adet haber yapılan Necmi Kadıoğlu, toplamda 338,915,894 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Necmi Kadıoğlu kimdir? İşte, Necmi Kadıoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Necmi Kadıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Necmi Kadıoğlu hakkında 5,719 haber kaynağında 155,062 adet haber yer alırken 2022'de toplam 338,915,894 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Necmi Kadıoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

NECMİ KADIOĞLU KİMDİR?

Necmi Kadıoğlu (d. 1954, Gümüşhane), Türk siyasetçi.

Necmi Kadıoğlu doğum tarihi : 1954

Necmi Kadıoğlu kaç yaşında : 66 yaşında

Necmi Kadıoğlu nereli : Gümüşhane

Necmi Kadıoğlu mesleği ne : Siyasetçi

Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gümrük Müşavirliği, Mali Müşavirlik, yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilikler yaptı. 1992 ile 1993 yılları arasında Kâğıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994 ile 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

15 Aralık 2017 tarihinde istifa edene kadar Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.