2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Muharrem Erkek kimdir? Siyasetçi Muharrem Erkek hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,127 haber kaynağında 1,893,401 adet haber yapılan Muharrem Erkek, toplamda 2,949,812,244 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Muharrem Erkek kimdir? İşte, Muharrem Erkek hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Muharrem Erkek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Muharrem Erkekhakkında 9,127 haber kaynağında 1,893,401 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,949,812,244 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Muharrem Erkekhakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUHARREM ERKEK KİMDİR?

31 Ağustos 1969'da Çanakkale'de doğdu. Cevatpaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okudu. 1986 yılında Çanakkale Lisesi'nden mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

1993 yılında avukatlık stajını Çanakkale Barosu'nda yaptı. 1994 yılında askerliğini Balıkesir'de disiplin mahkemesinde kısa dönem olarak tamamladı. 1994 yılında Çanakkale'de serbest avukat olarak iş yaşamına adım attı. Mesleğini icra ederken birçok sivil toplum örgütünde de görev aldı.

2000-2002 döneminde Baro yönetiminde görev yaptı. 2004 ve 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

27. dönem CHP Çanakkale milletvekili adayıdır.