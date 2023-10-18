İsrail'in en az 500 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki bir hastaneye yönelik saldırısının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'in 12 gündür devam eden bombardımanlarına en sert tepkiyi gösteren ülkelerin başında gelen İran, Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden kara sancak çekti. Peki, Siyah sancak nedir? Ne anlama gelir? Siyah sancak neden çekilir?

Siyah sancak nedir? Ne anlama gelir? Siyah sancak neden çekilir?

İsrail'in katliamı sonrası dikkat çeken bir hamlede bulunan İran, Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden kara sancak çekti. Vatandaşların gündeminde ise Siyah sancak nedir? Ne anlama gelir? Siyah sancak neden çekilir? soruları yer aldı.

SİYAH SANCAK NEDİR?

Siyah sancak, İslam geleneğinde Muhammed tarafından dalgalandırılan bayraklardan biridir. Tarihsel olarak Ebû Müslim Horasânî tarafından 747 yılında Abbâsî İhtilâli'nde kullanılmış olup bu nedenle özellikle Abbasi Halifeliği ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda İslam eskatolojisinin bir simgesidir.

Siyah sancak 1990'lardan beri İslamcılık ve cihatçılıkta kullanılmaktadır.

Siyah sancak

KARA SANCAK NE ANLAMA GELİYOR?

Siyah bayrak intikam işareti ve askerleri savaşa yönlendirirken giyilen başlığın rengidir. Bağdat'ta hüküm süren Abbasi Hanedanı (750-1258), Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in akrabalarının öldürülmesi ve Kerbela Savaşı'nın anısına yas sembolü olarak siyah rengi almıştır.

İsrail'in en az 500 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki bir hastaneye yönelik saldırısının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'in 12 gündür devam eden bombardımanlarına en sert tepkiyi gösteren ülkelerin başında gelen İran, Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden kara sancak çekti.

BATI SAVAŞ SUÇLARINA GÖZLERİNİ KAPATTI

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı. Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.

Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan İsrail, Gazze'deki bir hastaneyi hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi. Kan donduran vahşet sonrası çocuk ve kadınların da içerisinde yer aldığı en az 500 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan katliamın ardından İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden kara sancak çekildi.