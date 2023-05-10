Sosyal medyada, Hollanda'da bir oy pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutucuğunda siyah bir nokta bulunduğuna dair fotoğraf paylaşıldı. Böylece Siyah nokta oyu geçersiz sayar mı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Siyah nokta oyu geçersiz sayar mı? Pusulada siyah nokta olması oyu geçersiz mi yapar? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama!

14 seçimleri için yurt dışında oy verme işlemleri sona erdi. Birkaç gün önce ise Hollanda'da bir sandıkta açılan oy pusulalarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta olduğu ve oyların geçersiz olacağı yönündeki iddialar ortaya atıldı. Peki, Siyah nokta oyu geçersiz sayar mı? Pusulada siyah nokta olması oyu geçersiz mi yapar? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama!

SİYAH NOKTA OYU GEÇERSİZ SAYAR MI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi seçimlerde oy pusulası üzerinden gündeme getirilen iddialara yalanlama geldi. Açıklamada "Bazı basın yayın organların yer alan, 'YSK, oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin altındaki 'siyah nokta' için toplanacak. Baskı hatası oyları geçersiz kılabilir.' şeklinde iddialar doğru değildir." Denildi.

PUSULADA SİYAH NOKTA OLMASI OYU GEÇERSİZ Mİ YAPAR?

Öte yandan baskı hatası olduğu belirtilen pusulaların tespit edilip toplatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hollanda'da baskı hatası tespit edilen 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp, tutanak altına alınmıştır. Ayrıca matbaa baskı hatası, seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilmemektedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir gündemle toplanacağı iddiası da asılsızdır.

2018 seçimlerinde de oy verme günü Kocaeli Seçim Çevresinde, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi üzerinde matbaa baskı lekesi tespit edilmiş ve seçmenin tercihi ne olursa olsun oylar geçerli sayılmıştır."