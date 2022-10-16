Siyah mercimek yemeği nedir, nasıl yapılır? MasterChef siyah mercimek tarifi!
Gündem Haberleri
TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde siyah mercimek yemeği yapıldı. Peki, Siyah mercimek yemeği nedir, nasıl yapılır? MasterChef siyah mercimek tarifi! İşte detaylar...
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşecek. Eleme gecesi bölümünde siyah mercimek yemeği yapıldı. Peki, Siyah mercimek yemeği nedir, nasıl yapılır? MasterChef siyah mercimek tarifi! Detaylar haberimizde...
SİYAH MERCİMEK YEMEĞİ NEDİR?
Mercimek, baklagiller familyasında yer alan Lens cinsine dahil 4 türden biridir. Lens cinsi içinde bulunan tüm türler, mercek şekilleri ve yenilebilir tohumları sebebiyle topluca "mercimekler" olarak anılsa da Lens culinaris "mercimek" denildiğinde en çok akla gelen ve en sık tüketilen mercimek türüdür.
SİYAH MERCİMEK YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
- Yeşil mercimek tencereye koyulur. 4 su bardağı su ile 20 dakika haşlanır.
- Haşlandıktan sonra suyu süzülür ve azıcık yıkanır.
- Soğan ve sarımsak yağda kavrulur ve üzerine salçası ilave edilir ve az daha kavrulur.
- Sonrasında tencereye alınan yeşil mercimeklerin üzerine kavrulan soğan ve salça ilave edilir.