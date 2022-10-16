TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşecek. Eleme gecesi bölümünde siyah mercimek yemeği yapıldı. Peki, Siyah mercimek yemeği nedir, nasıl yapılır? MasterChef siyah mercimek tarifi! Detaylar haberimizde...

SİYAH MERCİMEK YEMEĞİ NEDİR?

Mercimek, baklagiller familyasında yer alan Lens cinsine dahil 4 türden biridir. Lens cinsi içinde bulunan tüm türler, mercek şekilleri ve yenilebilir tohumları sebebiyle topluca "mercimekler" olarak anılsa da Lens culinaris "mercimek" denildiğinde en çok akla gelen ve en sık tüketilen mercimek türüdür.

SİYAH MERCİMEK YEMEĞİ NASIL YAPILIR?