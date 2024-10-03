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Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı ve Siyah Kalp dizisinde son bölüm ne olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. 3 Ekim Perşembe günü Siyah Kalp var mı ve bu akşam Siyah Kalp dizisi yayınlanacak mı merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp bu akşam var mı? Show Tv yayın akışı!

Show TV'nin bu akşamki yayın akışında Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Siyah Kalp'in 4. bölümü için geri sayım başladı. Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?

Siyah Kalp dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00'da seyircisiyle bıluşuyor.

Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

SİYAH KALP DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 3. Bölümünde; Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet alevlerin arasında kalırlar. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalar. Bu yangın Nuh'u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakır.

Birbirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Melek ve Nuh büyük bir korku ile sınanırlar. İkizler daha da kenetlenirken bu sınav aslında onları amaçlarına bir adım daha yaklaştırır.

Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Melek'ten uzak duramayan Cihan çıkmazdadır. Her ne kadar kalbinin sesini dinlemek istese de babasının onu mahkum ettiği mecburiyetlerinden kaçamaz. Nuh'a karşı duygularının farkında olan Sevilay için de Cihan'la olan evlilik kararı daha da zorlaşır.

Sevilay kaderine razı gelirken ona karşı kurulan oyunların kurbanı olacaktır. Sumru, ikizleri hayatından ve ailesinden uzak tutamayacağının artık farkındadır. Sinirleri iyice yıpranan Sumru hayatının alt üst olması korkusuyla yüzleşir.

Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

3 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Siyah Kalp
  • 12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Siyah Kalp
  • 00:15 Deha
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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