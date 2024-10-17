Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Show TV'nin bu akşamki yayın akışında Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Siyah Kalp'in 6. bölümü için geri sayım başladı. Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi her Perşembe saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

SİYAH KALP DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Karşılarında Nihayet'i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilay'ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar. Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.

17 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp