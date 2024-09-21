Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu?

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SİYAH KALP SON BÖLÜM NELER OLDU?

Siyah Kalp'in en son yayınlanan 2. Bölümünde; Karşısında Melek ve Nuh'u gören Sumru neye uğradığını şaşırır. Bu yüzleşmeden sonra Sumru için tehlike çanları çalmaya başlar. Sevilay, Cihan'ın bu evliliği onaylamasıyla zor durumda kalır. Cihan'ı sevmediğini annesine anlatmaya çalışsa da Samet ile plan kuran Hikmet, Sevilay'ın itirazlarını dikkate almaz. Cihan, Sevilay'ın bu evliliği istemediğini anlar fakat babasına verdiği sözden dönmez. Bu sırrı herkesten saklamaya çalışan Cihan, Melek ile karşılaştığı anı aklından çıkaramaz. Sumru, her ne kadar ikizleri kendinden uzak tutmaya çalışsa da Nuh ve Melek ona annelik borcunu ödetmeye kararlıdır. Onlar hakları olan anne sevgisinin peşindeyken karşılarına çıkan aşka da kayıtsız kalamayacaklardır.

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

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