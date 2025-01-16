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Siyah Kalp 17. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Siyah Kalp 17. bölüm tek parça full HD izleme linki!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Siyah Kalp 17. Bölüm full HD izle ve Siyah Kalp full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Siyah Kalp 17. Bölüm tek parça izle ve Siyah Kalp full HD bölüm izle diye araştırıyor. Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp 17. Bölüm tek parça izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

Siyah Kalp dizisi izlemek isteyen seyirciler, Siyah Kalp full HD bölüm izle ve Siyah Kalp tek parça izle diye araştırıyorlar. Siyah Kalp 17. Bölüm full HD izleme linki! Siyah Kalp full HD bölüm izle ve Siyah Kalp 17. Bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Siyah Kalp 17. Bölüm tek parça izle!

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Tahsin, Cihan'a amcası olduğunu söylerken Sumru, Nuh'a babalarının yaşayıp yaşamadığını soruyor. Melek, bebeğin kontrolü için hastanede olduğu sırada Cihan, bebeğin babası olarak yanında olmak istiyor. Melek'in "İyilik yapmak istiyorsan, diğer Şansalanlar'ı bizden uzak tut" sözleri, yeni bölümde suların durulmayacağının sinyallerini veriyor.

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Siyah Kalp 17. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

BÖLÜMLERİ İZLE

Siyah Kalp 17. Bölüm 2. Fragmanı Siyah Kalp 17. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Hikmet, Sevilay'a karşı Melek'i kaçırırken Nuh'un ne yapacağı merak konusu oluyor. Cihan, Melek için ailesine hesap sorarken, Melek'in hamile olduğunu açıklıyor. Sumru, patronunun ölümünden dolayı suçluluk duyarak zor anlar yaşarken Tahsin, Şansalan ailesini karşısına alıyor ve Hikmet ile Samet'in kardeşi olduğunu açıkladığı anlar tanıtıma damgasını vuruyor. Cihan'ın Melek'ten bir şans istediği anlar ise yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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