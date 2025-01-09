Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar

Siyah Kalp 16. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Siyah Kalp 16. bölüm tek parça full HD izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Siyah Kalp 16. Bölüm full HD izle ve Siyah Kalp full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Siyah Kalp 16. Bölüm tek parça izle ve Siyah Kalp full HD bölüm izle diye araştırıyor. Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp 16. Bölüm tek parça izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

Siyah Kalp dizisi izlemek isteyen seyirciler, Siyah Kalp full HD bölüm izle ve Siyah Kalp tek parça izle diye araştırıyorlar. Siyah Kalp 16. Bölüm full HD izleme linki! Siyah Kalp full HD bölüm izle ve Siyah Kalp 16. Bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Siyah Kalp 16. Bölüm tek parça izle!

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp 16. Bölüm 2. Fragmanı Siyah Kalp 16. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Hikmet, Sevilay'a karşı Melek'i kaçırırken Nuh'un ne yapacağı merak konusu oluyor. Cihan, Melek için ailesine hesap sorarken, Melek'in hamile olduğunu açıklıyor. Sumru, patronunun ölümünden dolayı suçluluk duyarak zor anlar yaşarken Tahsin, Şansalan ailesini karşısına alıyor ve Hikmet ile Samet'in kardeşi olduğunu açıkladığı anlar tanıtıma damgasını vuruyor. Cihan'ın Melek'ten bir şans istediği anlar ise yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

BÖLÜMLERİ İZLE

Siyah Kalp 16. Bölüm 2. Fragmanı Siyah Kalp 16. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Hikmet, Sevilay'a karşı Melek'i kaçırırken Nuh'un ne yapacağı merak konusu oluyor. Cihan, Melek için ailesine hesap sorarken, Melek'in hamile olduğunu açıklıyor. Sumru, patronunun ölümünden dolayı suçluluk duyarak zor anlar yaşarken Tahsin, Şansalan ailesini karşısına alıyor ve Hikmet ile Samet'in kardeşi olduğunu açıkladığı anlar tanıtıma damgasını vuruyor. Cihan'ın Melek'ten bir şans istediği anlar ise yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor. Daha Fazla Göster twitter x

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
img

Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler
img

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ocak Hudutsuz Sevda yeni bölüm linki var mı? Hudutsuz Sevda 48. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Perşembe günü hangi diziler var? 9 Ocak Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 48. Bölüm FOX TV CANLI izle! A Spor CANLI izle! (GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR) 9 Ocak A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Siyah Kalp 16. bölüm tek parça full HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ocak Dikili, Çiğli, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yasin Yıldız kimdir? Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız kimdir? Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.