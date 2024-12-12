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Siyah Kalp 13. bölüm tek parça full HD izleme linki

Siyah Kalp 13. bölüm tek parça full HD izleme linki
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Siyah Kalp dizisi izlemek isteyen seyirciler, Siyah Kalp full HD bölüm izle ve Siyah Kalp tek parça izle diye araştırıyorlar. Siyah Kalp 13. Bölüm full HD izleme linki! Siyah Kalp full HD bölüm izle ve Siyah Kalp 13. Bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Siyah Kalp 13. Bölüm tek parça izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Siyah Kalp 13. Bölüm full HD izle ve Siyah Kalp full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Siyah Kalp 13. Bölüm tek parça izle ve Siyah Kalp full HD bölüm izle diye araştırıyor. Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp 13. Bölüm tek parça izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan ve Nuh birbirine silah çekmiştir. Sevilay her ne kadar Nuh'un yanında kalmak istese de onları çevreleyen silahlı adamların Cihan'ın emriyle Nuh'a bir şey yapmasından korkar. Nuh ise ne olursa olsun geri adım atmaz.Bu ana kadar birbirine anlayışlı olan Sevilay ve Cihan'ın arasında ipler gerilir. Cihan, Melek'e karşı duygularını bastırmaya çalışırken öfkesiyle etrafındakileri yakmaya başlamıştır.Melek ise zor bir kararın eşiğindedir. Cihan'a karşı yaşadığı hayal kırıklığının üzüntüsü içerisindeyken karnındaki bebeği aldırmayı düşünür.Sumru yaptığı yanlışları düzeltmeye kararlıdır. Kendi ayakları üzerinde dururken aynı zamanda ikizlere de annelik borcunu ödemeye çalışır. Fakat gerçekler su yüzüne çıksa da herkesi daha büyük sınavlar beklemektedir.

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

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Osman DEMİR
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