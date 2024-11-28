Üye Girişi
Haberler
Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü

 Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz
Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı

Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'nın destansı ortamında çekilen Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana bağladı. Peki, Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın partnerliğiyle fırtına gibi esmeye geliyor. Peki, Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevilay, yaşanılanlardan dolayı Cihan'a hesap sorarken Nuh'un yanında olmayı seçiyor. İkili arasında yaşanacaklar merak uyandırıyorken Melek'in gözyaşları içinde bir bebeği olacağını itiraf ettiği anlar tüm dengeleri altüst ediyor. Değişen dengeler yeni bölümde 'Neler yaşanacak?' sorusunu akıllara getiriyor.

SİYAH KALP 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız.

BÖLÜMLERİ İZLE

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
img

Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
img

Arda'nın yaptığını görünce kendinden geçti, sesi yayına yansıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT Spor bugün hangi maçlar var? TRT 1 yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma okullar tatil mi? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 28-29 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 28-29 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bergen'in mezarı neden kafeste, kilitli? Bergen'in mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Bergen öldü mü, yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.