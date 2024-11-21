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Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kapadokya'nın destansı ortamında çekilen Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana bağladı. Peki, Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın partnerliğiyle fırtına gibi esmeye geliyor. Peki, Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet'in açıkladığı büyük sır Şansalan konağında adeta bir bomba etkisi yaratır. Bu sır beraberinde eski defterlerin de açılmasına neden olur. Yaşanan şok Melek, Cihan, Nuh ve Sevilay arasında da dengeleri değiştirir. Herkes için gerçekler değişirken yavaş yavaş nifak tohumları ekilmeye başlar. Sumru zor gününde en sevdikleri tarafından hayal kırıklığına uğrarken ona uzanan yardım eline şaşıracaktır.

SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız.

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