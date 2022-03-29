Sivrisinek ısırığı nedir? Sivrisinek ısırığında bulaşabilecek hastalıklar? Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer?

Sivrisinek yazları bunaltıcı havalarda çıkan, her insan bu durumdan rahatsız olur. Küçük bir hayvan türü olan sineğin, ısırığından sonra insan vücudunda ciddi zararlar verebilmekte. Sivrisinek ısırığı nedir? Sivrisinek ısırığında bulaşabilecek hastalıklar? Sivrisinek ısırıldığında oluşan kaşıntı nasıl geçer? Detaylar haberimizde...

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NEDİR

Sivrisinek ısırığı, ağızları ile insanlara zarar verip kanama yapmasına ve bu bölgedeki kan ile beslenmeleri sonrasında oluşankırmızı renkli ve kaşıntılı kabarcıklardır. Oluşan küçük yumrular genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden gerileme eğilimindedir.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINDA BULAŞABİLECEK HASTALIKLAR

Batı Nil Virüsü: Sivrisineğin sokması durumunda buluşabilecek viral enflasyon türüdür. Culex cinsi sivrisinekler tarafından sokulduğu zaman kişiye hemen bulaşmaz. Kirli sularda daha çok bulunan foseptiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de bulunan Culex cinsi sinek insanlara ve atlara zarar verebileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalığın bulaşıcılığıinkübasyon periyodu ya da farklı bir deyişle kuluçka süresi 2 ila 15 gün kadardır. Virüs, 50 li yaşları geçmiş kişilere daha hızlı yayılıp ölümcül olma ihtimali mevcuttur.

Sivrisineğin sokması durumunda buluşabilecek viral enflasyon türüdür. Culex cinsi sivrisinekler tarafından sokulduğu zaman kişiye hemen bulaşmaz. Kirli sularda daha çok bulunan foseptiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de bulunan Culex cinsi sinek insanlara ve atlara zarar verebileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalığın bulaşıcılığıinkübasyon periyodu ya da farklı bir deyişle kuluçka süresi 2 ila 15 gün kadardır. Virüs, 50 li yaşları geçmiş kişilere daha hızlı yayılıp ölümcül olma ihtimali mevcuttur. Zika Virüsü: RNA virüsü olan Zika Virüsü, Afrika da Uganda ülkesinde çıkan bir hastalık türüdür. Aedes türü sivrisinek türlerinin bulaştırdığı bu hastalık, Fetusa verdiği zararla hastalık ciddi bir boyuta çıkabilmektedir.Hastalık kan, tükürük, çeşitli vücut sıvıları ve nadiren de olsa cinsel temas yoluyla da bulaşabilmektedir.

RNA virüsü olan Zika Virüsü, Afrika da Uganda ülkesinde çıkan bir hastalık türüdür. Aedes türü sivrisinek türlerinin bulaştırdığı bu hastalık, Fetusa verdiği zararla hastalık ciddi bir boyuta çıkabilmektedir.Hastalık kan, tükürük, çeşitli vücut sıvıları ve nadiren de olsa cinsel temas yoluyla da bulaşabilmektedir. Chikungunya Virüsü: Güney Amerika da daha çok bulunan bu hastalık, birkaç hafta devam eden ve eklem ağrıları yaratan bir hastalıktır.

Güney Amerika da daha çok bulunan bu hastalık, birkaç hafta devam eden ve eklem ağrıları yaratan bir hastalıktır. Dang Humması: Tropikal bölgelerde görülen bu hastalık, yakalanıldığı zaman yüksek ateş ve enfeksiyon olarak belirtileri gösterebilir. Dang Humması ölümcül boyuta da çıkabilmektedir.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAŞINTISI NASIL GEÇER