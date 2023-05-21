Sivrihisar, turist akınına uğruyor

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin en zengin ilçelerinden birisi olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, hafta içi olduğu gibi hafta sonları da yoğun bir turist akınına uğruyor. Bulunduğu coğrafya ve kendine özgü mimarisi ile görenleri kendine hayran bırakan Sivrihisar, yılın her döneminde turist akınına uğruyor.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin en zengin ilçelerinden birisi olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, hafta içi olduğu gibi hafta sonları da yoğun bir turist akınına uğruyor.

Bulunduğu coğrafya ve kendine özgü mimarisi ile görenleri kendine hayran bırakan Sivrihisar, yılın her döneminde turist akınına uğruyor. İlçenin en önemli yapılarından biri olan tarihi Sivrihisar Saat Kulesi, yıllara meydan okuyan görkemiyle ziyaretçileri etkiliyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından hayata geçirilen projelerden seyir terası muhteşem manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez duraklarından birisi oluyor. Sivrihisar'daki tarihi camiler, medreseler ve hamamlar da turistlerin ilgisini çeken önemli noktalar olarak öne çıkıyor. Selçuklu döneminden kalma bu yapılar, tarih kokan atmosferleriyle ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana ulusal ve uluslararası camiada adından sıkça bahsedilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, turistlerin ilçeyi ziyaret etmelerinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Turistlerin ilçemizi tercih etmeleri, bizim için büyük bir gurur kaynağı oluşturuyor. İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini turistlere yönelik rehberlik hizmetleri sunarak aktarıyoruz. Bu şekilde turistlerin ilçemizi ziyaret etmeleri, sadece turizm açısından değil, yerel ekonomiye de önemli bir katkı sağlıyor. Turistlerle etkileşim imkanı sağlayarak yerel üreticilerimize ve esnafımıza destek veriyor, ekonomik büyümeyi teşvik ediyoruz. İlçemizin sürdürülebilir turizm anlayışıyla yönetilmesine özel önem veriyoruz. Doğal ve kültürel kaynaklarımızı koruma çabalarına odaklanıyoruz ve çevreye duyarlılık gösteriyoruz. Ayrıca yerel halkın turizme katılımını sağlayarak, toplumun turizm faaliyetlerine dahil olmasını ve fayda sağlamasını hedefliyoruz. İlçemizin turizm potansiyelini daha da yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - ESKİŞEHİR