Sivrihisar'da Gönül Dağı Kamp, Karavan Alanı Projesi Başlatıldı

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün liderliğinde başlatılan 'Gönül Dağı Kamp, Karavan Alanı Projesi' ile ilçe, doğa tutkunlarına, karavan gezginlerine ve tarih meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün liderliğinde başlatılan 'Gönül Dağı Kamp, Karavan Alanı Projesi' ile ilçe, doğa tutkunlarına, karavan gezginlerine ve tarih meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve gastronomisi ile meşhur dikkat çeken Sivrihisar, yeni bir projeye ev sahipliği yaparak adından bir kez daha söz ettiriyor. Gönül Dağı dizisinin çekim mekanı olarak da bilinen Sivrihisar, 'Gönül Dağı Kamp, Karavan Alanı Projesi' ile ilçe bağımsız konaklama birimleri, sosyal tesis, yöresel ürün satış alanları, karavan parkı ve kamp alanını içererek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde yapılan taş konaklar, yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir konaklama deneyimi sunacak.

Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir proje

Bölgenin doğal güzelliklerini koruyarak sürdürülebilir turizmi sağlamak ve şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlere huzurlu bir mola sunmak projenin temel amacını oluşturuyor. Sivrihisar'a hayranlık duyan gezginler, projenin tamamlanmasıyla eşsiz atmosferin tadını doyasıya çıkaracaklar. Aynı zamanda, karavan sahipleri için modern ve konforlu bir konaklama alternatifi sunan proje, bölgenin zengin kültürel mirasını da turistlere yakından tanıtma fırsatını sunacak.

"Proje ile yerel halkın istihdamı arttırılacak"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, projenin hayata geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Sivrihisar, bozkırın turizm merkezi haline gelmiş bir kentidir. Ziyaretçi akınına uğrayan ilçemizde turizmi sürdürülebilir kılmak için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu projemizle hem yerel halkımıza yeni istihdam kapıları aralayacak hem de ziyaretçilere unutamayacakları anlar yaşatacağız. İlçemizde konaklama yapılacak gün sayısını artırarak, turistlere kültürümüzü daha da yakından tanıtmayı hedefliyoruz. Kentimizi ziyaret eden turistlere çeşitli seçenekler sunmak için planladığımız farklı projeleri gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR