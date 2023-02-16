Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Sivrice ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Sivrice nerede? Sivrice ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Sivrice ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Sivrice ilçesi merak edildi. Peki, Sivrice nerede? Sivrice ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Sivrice ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

SİVRİCE NEREDE?

Sivrice, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 10.710 (2018)

Rakım: 1.266 m (4.153 ft)

SİVRİCE İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Elazığ'da yer alan Sivrice ilçesinin nüfusu 10.710'dur.

SİVRİCE HANGİ İLE BAĞLI?

Sivrice, Elazığ'ın Hazar Gölü kıyısında bulunan ilçesidir. Nüfusu 10,710 kişidir.

1936 yılı Şubat ayı içerisinde Atatürk'ün talimatlarıyla Dedeyolu köyünde kurulmuştur. 1938 tarihinde şimdiki yeri olan Hazar Gölü sahiline nakledilmiştir. İlçenin kuruluş tarihi çok eski olmamakla birlikte göl içinde bulunan adacıkta ve devamında eski bir yerleşim yeri mevcuttur. Hangi tarihte kimlerin yaşadığı kesin olarak tespit edilememiştir.

Adacıkta yıkılmış halde bir manastır, devamında da su içinde büyük bölümü sağlam halde evler ve diğer yapıların kalıntıları vardır. Son yıllarda çevre illerin önemli bir turizm merkezi olan ve olma yolunda gelişmeler kaydeden Sivrice ilçesinde yaz aylarında halkın günü birlik olarak tatil yapabileceği mesire yerleri ve çadır kent yerleri mevcuttur.

Coğrafya

Elazığ'ın turizm açısından önemli potansiyele sahip ilçesidir. İl merkezine 31 km. uzaklıkta olup, ulaşım kara ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Sivrice Hazar Gölü kıyısında kurulmuş bir ilçedir. Tektonik bir göl olan Hazar Gölü; tertemiz berrak suyu, halka açık plajlarıyla ve içerisinde bulunan "Batık Kent"i ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşların tatil ve dinlenme merkezi konumundadır.

Sivrice ilçesinin doğusunda Maden ilçesi, batısında Baskil ilçesi, güneybatısında Doğanyol ilçesi, güneydoğusunda Çüngüş ilçesi, kuzeyinde Elazığ Merkez ilçesi ile çevrilidir. Karakaya Gölü barajı Sivrice ilçesi ile Malatya ili, Doğanyol ilçesi arasında sınır teşkil etmektedir. Ayrıca ilçenin güneydoğusunda 2347 metre yükseklikteki Hazarbaba dağı ile 2171 metre yükseklikteki Karaoğlan dağı bulunmaktadır. İlçe merkezinin rakımı 1266 metredir.

Dik yamaçlarla göle inen bu dağlar, göl çevresinde geniş düzlüklerin gelişmesine imkân tanımamıştır. Nitekim gölün güney batısında Kürk suyu ağzında gelişen Kürk deltası ve onun devamı olan Gölbaşı düzlükleri ilçenin başlıca düzlüklerini oluşturmuştur. Bu delta dışında dağlardan dik derelerin göl kıyısında oluşturduğu birikinti koni ve yelpazeler i ile Hazar Dağı'nın güney yamaçlarında gelişen fay basamakları tarım ve yerleşmeye imkân tanıyan başlıca alanlardır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan Hazar Gölü havzası bir taraftan ana çizgileriyle içinde bulunduğu bölgenin iklim özelliklerini yansıtırken diğer taraftan kendine has iklim özellikleri ile dikkat çekmektedir. Türkiye'nin en dağlık bölgesini meydana getiren Doğu Anadolu kütlesinde morfolojinin doğurdu­ğu bir iklim tipi kendini hissettirir. Şöyle ki yükseltileri batıdan doğuya doğru artan birbirine paralel dağ ve platolar arasına sıkışmış ve birbirinden orta yükseklikteki eşik alanlara ayrılan diziler halinde çeşitli boyutta ve kopartman şeklindeki ovalar bölgenin genel morfolojik görünümünü oluşturur. Yer şekillerinin bu özelliği iklimin batıdan doğuya doğru daha karasal bir karakter almasını sağlar.