Şivilik nedir? Şivilik ne zaman kutlanacak? Şivilik hikayesi nedir?

Şivilik ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl iç Anadolu'da Regaip Kandili gelmesinden dolayı kutlanıyor. Tarihi Osmanlı dönemi öncesinden günümüze kadar uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor. Peki, Şivilik nedir? Şivilik nasıl kutlanır? Şivilik hikayesi nedir? Şivilik ne zaman kutlanacak? İşte onu hakkında tüm merak edilenler...

Tarihi Osmanlı dönemi öncesinden günümüze kadar uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor. Üç aylara kısa bir süre kala, bu önemli günün tarihi merak konusu oldu. Peki, Şivilik'te ne yapılır, nasıl kutlanır? Şivilik nedir? Detaylar haberimizde...

ŞİVLİLİK NEDİR,NE ANLAMA GELİR?

Şivlilik Günü çocukların eğlencesidir. Regaib kandilinin sabahında, ellerine poşetlerini alan çocuklar, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak kapıyı açanlara "kandiliniz mübarek olsun" sözleriyle birlikte "şivlilik" diye seslenirler. Konya halkı da bu güne önceden hazırlanır ve çocuklara verilmek üzere alışveriş yapılır.

ŞİVİLİK NASIL KUTLANIR?

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor. Şivlilik gününde komşulara pişi, haşhaşlı veya tahinli çörek gibi yemekler, çocuklara ise kuru üzüm, kırık leblebi, kurutulmuş meyve veya gofret, çikolata gibi paketli ürünler dağıtılmaktadır.

ŞİVİLİK HİKAYESİ NEDİR?

Regaib Kandili günü ise sabah erkenden kalkan çocuklar, gruplar halinde kapı kapı dolaşıp, şivlilik adı verilen şeker ve çikolata topluyor. Her aile bütçesine göre, bir gün öncesinden marketlerden aldığı, şeker, gofret, çikolata, cips ve kuru yemişleri, zillerini çalan çocuklara ikram ediyor.

ŞİVİLİK NE ZAMAN KUTLANACAK?

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği gelecek yıl, Ocak ayına denk geliyor. Şivlilik, 25 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 26 Ocak günü son bulacak. bu tarihlerde çeşitli etkinlikler ve gösteriler yapılacak.