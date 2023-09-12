Siverek'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Avunduk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahmut Gülcan (43) yönetimindeki 61 AK 589 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hakan Kaya'nın (19) kullandığı 63 N 3597 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, şarampole devrilen araçlarda sürücüler ile Mürvet Gülcan (8), Bilal Gülcan (45), Fatma Dürbin (39), Ayşe Gülcan (12), Beyaz Gülcan (6), Muhammet Cuma Cengiz (18) ve Harun Kaya (33) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mürvet Gülcan, hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.