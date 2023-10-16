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Siverek'te Kontrolden Çıkan Otomobil 4 Araça Çarptı

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Otomobil Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 BSN 29 Plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptıktan sonra, yine park halinde ki pikaba arkadan çarparak durabildi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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