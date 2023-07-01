Siverek Belediyesi hangi partiden? Siverek Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?
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SİVEREK BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?
Siverek Belediye Başkanlığını Ayşe Çakmak yapıyor.
Basına kapalı gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak, CHP'li üye Ramazan Gülel ve HDP'li üye Mahmut Bektaş başkanlık için yarıştı. Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda, AK Parti'li üye Ayşe Çakmak 24 oy alırken, HDP'li üye Mahmut Bektaş 7, CHP'li aday Ramazan Gülel 5 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.
İkinci turda Ayşe Çakmak 25, Mahmut Bektaş 7, CHP'li Ramazan Gülel ise 5 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Çakmak 24, Bektaş 8, Gülel 5 oy aldı. Böylelikle Siverek'in yeni belediye başkanı Ayşe Çakmak oldu.