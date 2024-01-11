Sivassspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sivassspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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SİVASSSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Sivassspor - Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

SİVASSSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Sivassspor - Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sivassspor - Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

SİVASSSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Sivassspor - Galatasaray maçı saat 17.00'de başladı

SİVASSSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI?

Sivassspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 17.00'de oynanmaya başladı.

SİVASSSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Sivassspor - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

SİVASSSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Sivassspor - Galatasaray maçı Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor.