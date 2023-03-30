Sivasspor ve Kasımpaşa'nın bu hafta maçı yok mu, neden yok, maçları iptal mi? Süper Lig 27. hafta Kasımpaşa ve Sivasspor'un maçları neden oynanmadı?
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Süper Lig'in 27. haftası 1 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Bu hafta normalde Hatayspor-Sivasspor ve Gaziantep FK-Kasımpaşa maçları olacaktı. Fakat maçlar TFF'nin yaptığı açıklamaya göre oynanmayacak. Peki, Sivasspor ve Kasımpaşa'nın bu hafta maçı yok mu, neden yok, maçları iptal mi? Süper Lig 27. hafta Kasımpaşa ve Sivasspor'un maçları neden oynanmadı? İşte detaylar...
Bu hafta Sivasspor'un maçı yok mu, neden yok? Bu hafta Kasımpaşa'nın maçı yok mu, neden yok? merak edildi. Peki, Sivasspor ve Kasımpaşa'nın bu hafta maçı yok mu, neden yok, maçları iptal mi? Ayrıntılar sizlerle...
Milli aradan sonra Süper Lig maçları 1 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Bu hafta 1-2-3 Nisan 2023 tarihlerinde lig maçı olacak.
- Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü / 1 Nisan Cumartesi
- Trabzonspor - Yukatel Kayserispor / 1 Nisan Cumartesi
- Galatasaray - Adana Demirspor / 1 Nisan Cumartesi
- Hangikredi Ümraniyespor - ArabamCom Konyaspor / 2 Nisan Pazar
- Bitexen Giresunspor - Corendon Alanyaspor / 2 Nisan Pazar
- Fenerbahçe - Beşiktaş / 2 Nisan Pazar
- İstanbulspor - Vavacars Fatih Karagümrük / 3 Nisan Pazartesi
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"ATAKAŞ HATAYSPOR ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin ligden çekilmesi nedeniyle DEMİR GRUP SİVASSPOR ve KASIMPAŞA A.Ş. haftayı müsabaka oynamadan geçecektir."