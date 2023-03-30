Sivasspor ve Kasımpaşa'nın bu hafta maçı yok mu, neden yok, maçları iptal mi? Süper Lig 27. hafta Kasımpaşa ve Sivasspor'un maçları neden oynanmadı?

Süper Lig'in 27. haftası 1 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Bu hafta normalde Hatayspor-Sivasspor ve Gaziantep FK-Kasımpaşa maçları olacaktı. Fakat maçlar TFF'nin yaptığı açıklamaya göre oynanmayacak. Peki, Sivasspor ve Kasımpaşa'nın bu hafta maçı yok mu, neden yok, maçları iptal mi? Süper Lig 27. hafta Kasımpaşa ve Sivasspor'un maçları neden oynanmadı? İşte detaylar...