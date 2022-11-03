Sivasspor'un UEFA maçı hangi kanalda? Sivasspor'un UEFA maçı hangi ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı nereden izlenir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag- Sivasspor karşı karşıya geliyor. Birçok futbolsever tarafından heyecanla beklenmekte olan UEFA karşılaşmalarından birisi olan Slavia Prag- Sivasspor karşılaşması hangi kanalda? Sorusu oldukça merak ediliyor. Peki, Sivas'ın UEFA maçı hangi kanalda? Sivas'ın UEFA maçı hangi ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı nereden izlenir?

Sivasspor'un UEFA maçı hangi kanalda? Sorusu, maç zamanının yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından sıklıkla merak edilen sorular arasında yer aldı. Bu haberimizde merak eden futbolseverler için Sivasspor'un UEFA maçı hangi kanalda? Sorusunu ve Sivasspor'un UEFA maçı hangi ne zaman, saat kaçta? Sorularını yanıtladık. Peki, Sivas'ın UEFA maçı hangi kanalda? Sivas'ın UEFA maçı hangi ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı nereden izlenir?

SİVASSPOR'UN UEFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag- Sivasspor maçı EXXEN platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı izlemek için EXXEN uygulamasına üye olmalısınız. Slavia Prag- Sivasspor maçı TV8,5 ekranlarında da şifresiz olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR'UN UEFA MAÇI HANGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olan Slavia Prag- Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.