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Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü olacak?

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Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü olacak?

İsmail Kartal yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli tenik adam, Jesus'un gelişi sonrası takımdan ayrılmıştı. Birçok takımı reddeden başarılı hoca, yeni bir maceraya atılıyor. Peki, Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü olacak?

Sürpriz iddia! İsmail Kartal eski takımıyla Süper Lig'e dönüyorSürpriz iddia! İsmail Kartal eski takımıyla Süper Lig'e dönüyor

Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli tenik adam, Jesus'un gelişi sonrası takımdan ayrılmıştı. Birçok takımı reddeden başarılı hoca, yeni bir maceraya atılıyor. Peki, Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü olacak? Detaylar...

Sivasspor, takımdan ayrılacağını açıklayan Rıza Çalımbay'ın yerine İsmail Kartal'ı göreve getirmeyi düşünüyor. Kartal, 2004-05 sezonunda çalıştırdığı Sivasspor'la yeniden anlaşabilir.

Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü olacak?

Fenerbahçe'deki son döneminde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli teknik direktör, 2023-24 sezonunda yeniden sahalara dönmeyi planlıyor. Daha önce birçok kulübün teklifini reddeden İsmail Kartal, Akşam'ın haberine göre 18 yıl sonra eski takımıyla anlaşabilir.

Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü olacak?

Sivasspor, sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Rıza Çalımbay'ın yerine İsmail Kartal'ı göreve getirmeyi düşünüyor. Kırmızı-Beyazlılarda yönetimin ilk hedefinde başarılı hoca İsmal Kartal var.

Son dönemde teknik direktör istikrarıyla dikkat çeken Sivasspor, İsmail Kartal'a uzun soluklu bir sözleşme önerecek. Çalımbay ile 3 sezondur Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Sivasspor, İsmail Kartal ile bu ivmesini sürdürmeyi planlıyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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