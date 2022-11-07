UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor'un rakipleri merak ediliyor. Avrupa Konferans Ligi'nde kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibini merak ediyor. Arama motorlarında Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusu aratılıyor. Peki, Sivasspor'un rakibi kim oldu? Sivasspor kiminle eşleşti? Avrupa Konferans Ligi Sivasspor rakibi kim? Sivasspor UEFA muhtemel rakipleri! İşte detaylar...

Avrupa'da rekor gelir! Türk takımları kasayı öyle böyle doldurmadı

Sivasspor'un rakibi kim oldu?sorusu gündemde yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor'un rakipleri merak ediliyor. Arama motorlarında Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusu aratılıyor. Peki, Sivasspor'un rakibi kim oldu? Sivasspor kiminle eşleşti? Avrupa Konferans Ligi Sivasspor rakibi kim? Sivasspor UEFA muhtemel rakipleri! İşte merak edilenler...

SİVASSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan 2. olan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımların eşleşmesinde turu atlayan takımlar ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Sivasspor'un rakibi 24 Şubat Cuma günü belli olacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ SİVASSPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, Cluj, Basel, Bodo Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga, Sheriff, Lazio, Karabağ, Trabzonspor ( Başakşehir ve Sivasspor ile eşleşmeyecek.)