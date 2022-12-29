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Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?

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Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti. Maçın ardından Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi? Soruları gündem oldu.

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Sivas spor'un golü neden iptal edildi? Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti. Maçın ardından Sivas'ın golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi? Soruları gündem oldu. İşte detaylar...

Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı.

Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?Görüntü: beIN Sports

Sivas spor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi.

Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?Görüntü: beIN Sports

Pozisyonda Nelsson'a faul yapıldığı ve ofsayt olduğuna dair yorumlar yazıldı. Pek çok Galatasaraylı taraftar da bu golün geçerli olduğunu ifade etti.

İşte spor yazarlarından gelen yorumlar:

Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?

Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?

Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?

Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?

Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?

Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golü iptal mi edildi?

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