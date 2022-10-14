Sivasspor UEFA Konferans Ligi gruptan çıktı mı, garantiledi mi? Sivasspor gruplardan çıkmayı garantiledi mi? Tüm olasılıklar ve ihtimaller!

Temsilcimiz Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nde G grubunda yer alıyor. Bugün gruptaki 4. maçına çıkan temsilcimizin gruptan çıkma ihtimalleri ve olasılıkları değerlendiriliyor. Peki, Sivasspor UEFA Konferans Ligi gruptan çıktı mı? Sivasspor UEFA Konferans Ligi gruplardan kesin çıkacak mı? Sivasspor gruptan nasıl çıkar, şuanda grupta kaçındı sırada bulunuyor? İşte tüm olasılıklar ve gruptan çıkma ihtimalleri...

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi grup maçları devam ediyor. Temsilcilerimiz gruptan çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Sivasspor UEFA Konferans Ligi gruptan çıktı mı, garantiledi mi? Sivasspor Konferans Ligi gruplardan çıkmayı garantiledi mi?

SİVASSPOR UEFA KONFERANS LİGİ HANGİ GRUPTA VE KAÇ PUANDA?

Sivasspor 2022-2023 sezonu UEFA Konferans Ligi'nde G grubunda yer alıyor. Şuanda Sivasspor'un 4 maçta toplam 7 puanı bulunuyor. Temsilcimiz Sivasspor şuanda 7 puanla grupta 1. sırada yer alıyor.

SİVASSPOR GRUPTAN ÇIKTI MI? (TÜM OLASILIKLAR VE İHTİMALLER)

Sivasspor şuanda 7 puanla grupta 1. sırada yer alıyor. Grupta ilk 2 takım bir üst tura çıkacak. G grubunun 3. takımı ise şuanda 4 puanda bulunuyor. Haliyle temsilcimiz Sivasspor'un şuanda gruplardan çıkması garanti değil. Şimdi tüm ihtimal ve olasılıkları değerlendirelim:

- Sivasspor son iki maçı da kazanırsa grubu lider tamamlamış olacak. 2. sıradaki Cluj takımı ile aynı puanda. Fakat averajdan dolayı Sivasspor bir üstünde yer almaktadır.

- Eğer Sivasspor son kalan 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırsa bu durumda 10 puan olacak ve rakiplerinin averajına bakılacak.

Güncel averajlar:

Balkani : +0 averaj

Cluj : +1 averaj

Slavia Prag : +0 averaj

Haliyle eğer takımlar eşit puanda olursa averajlara bakılacak. Şuanda güncel averajlara göre Sivasspor Balkani ve Slavia Prag ile eşit averaja sahip. Cluj'dan 1 gol üstün.

- Sivasspor son kalan 2 maçta yenilirse gruptan çıkamayabilir. Çünkü 3. sıradaki Slavia Prag ile eşit averaja sahip. Haliyle Slavia Prag Sivasspor'u yenerse, temsilcimiz averajda geri düşeceği için S. Prag'ın bir altına inecek. Bu durumda grubu 3. tamamlayabiliyor.

- Sivasspor son kalan 2 maçta berabere kalsa bile gruptan çıkma ihtimali çok yüksek olacaktır.

Temsilcimize başarılar diliyoruz...