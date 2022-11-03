Sivasspor UEFA grubu puan durumu son durum ne?

UEFA Konferans liginde temsilcimiz Sivasspor Çekya ekibi Slavia Prag ile bu akşam karşılaşacak maçı için geri sayım başlamış durumda. Zorlu mücadele öncesi Sivasspor 'un G Grubu'ndaki sıralaması, puanı, averajı ve gruptan çıkma ihtimallerine ilişkin tüm bilgileri sizin için bir araya getirdik. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

UEFA Konferans Ligi G Grubu'ndaki temsilcimiz Sivasspor, grubundaki son maçında bu akşam Çekya ekibi Slavia Prag ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesi kırmızı beyazlıların grubundaki puan durumu ve gruptan çıkma ihtimallerini bir araya getirdik. Detaylar haberimizde …

SİVASSPOR GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi. En yakın takipçilerine karşı 3 puan ve +5 averaj üstünlüğü bulunan kırmızı beyazlı temsilcimiz, bu akşam Slavia Prag karşısında puan alması durumunda lider olarak son 16'ya kalacak.

SLAVIA PRAG SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Sivasspor maçı bu akşam saat 20:45'de oynanacak ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

SİVASSPORUN AVRUPA KARNESİ NASIL?

Avrupa kupalarında daha önce 27 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.

UEFA KONFERANS LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU NE ?

1- SİVASSPOR - 10 Puan / 4 Averaj

2- CFR Cluj - 7 Puan / -1 Averaj

3- Slavia Prag - 7 Puan / -1 Averaj

4- Ballkani - 4 Puan / -2 Averaj