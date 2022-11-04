Sivasspor UEFA geliri 2022! Sivasspor Avrupa geliri ne kadar? Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nden ne kazanıyor?

4 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Peki, Sivasspor UEFA geliri ne kadar? Sivasspor Avrupa geliri ne kadar? Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nden ne kazanıyor? İşte, Sivasspor UEFA geliri!

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi geliri! 4 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Peki, Sivasspor UEFA geliri ne kadar? Sivasspor Avrupa geliri ne kadar? Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nden ne kazanıyor? İşte, Sivasspor UEFA geliri haberimizde...

SİVASSPOR AVRUPA GELİRİ

Konferans Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2,94 milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1,25 milyon euroluk edinime ulaştı. Sivasspor gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 2,52 milyon euro kazanırken, toplamda 6,7 milyon euronun sahibi oldu. Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0,55 milyon euro ile yetindi.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden 4 temsilcimiz ciddi bir gelirin sahibi oldu. Avrupa'da tarihi bir sezon yaşayan Türk takımlarının toplam geliri 43 milyon euroya dayandı.