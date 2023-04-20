Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Sivasspor ile Trabzonspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Sivasspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte detaylar…

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Başakşehir maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray ve Başakşehir maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Sivasspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ve Trabzonspor maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ile Trabzonspor maçı, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.