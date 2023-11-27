Trendyol Süper Lig maçı maçında Sivasspor-Trabzonspor maçında karşı karşıya gelecek. Sivasspor-Trabzonspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Sivasspor-Trabzonspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Sivasspor- Trabzonspor maçı şifresiz mi ve Sivasspor- Trabzonspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor- Trabzonspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

27-11-2023 SİVASSPOR VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Sivasspor-Trabzonspor Maçı, 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Trabzonspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.