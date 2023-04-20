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Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi?

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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor - Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Trabzonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman?

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Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Sivasspor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi? Sivasspor - Trabzonspor maçı hakemi kim? Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Sivasspor-Trabzonspor Maçı, 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Sivasspor-Trabzonspor Maçı, saat 20:30 başlayacak.

Sivasspor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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