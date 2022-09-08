Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Slavia Prag maçı şifresiz, HD canlı izle!

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Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman? futbolseverler tarafından araştırılmakta. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak olan Sivasspor - Slavia Prag maçıyla devam ediyor. Sivasspor - Slavia Prag'in karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Sivasspor - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Sivasspor - Slavia Prag maçı saat kaçta Sivasspor - Slavia Prag maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?



SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Slavia Prag arasında Yeni 4 Eylül Stadı stadyumunda oynanacak mücadele 8 Eylül Perşembe günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Slavia Prag mücadele 8 Eylül Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak.

SİVASSPOR - SLAVİA PRAG İLK 11'LER!

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Charisis, Hakan, Gradel, N'Jie, James

Slavia Prag: Mandous, Holes, Eduard, Kacharaba, Maspoust, Provud, Sevcik, Jurasek, Olayinka, Teci, Schranz.

SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Slavia Prag arasında oynanacak olan mücadeleyi Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak.