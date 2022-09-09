Sivasspor - Slavia Prag maç özeti! Sivasspor - Slavia Prag maç özeti izle (VİDEO)
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında Sivasspor - Slavia Prag karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Sivasspor - Slavia Prag maç özeti! Sivasspor - Slavia Prag maç özeti izle (VİDEO)
Uefa Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında Sivasspor - Slavia Pragkarşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Sivasspor - Slavia Prag maç özeti! Sivasspor - Slavia Pragmaç özeti izle (VİDEO)
SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)
MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!
Karşılaşmanın 4. dakikasında Olayinka'nın golüyle öne geçen Slavia Prag'a 27. dakikada Dia Sabi'A karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. 90+2'de Sivasspor'dan Keita penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü. Provod'un kullandığı penaltıyı Ali Şaşal Vural çıkararak takımının Avrupa kupalarına puanla başlamasını sağladı.