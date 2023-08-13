Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman? Sivasspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivasspor - Samsunspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Sivasspor- Samsunspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Sivasspor- Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Sivasspor- Samsunspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman?

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Sivasspor- Samsunspor karşılaşması saat 19:15'da Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivasspor- Samsunspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR İLE SAMSUNSPOR SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA KARŞILAŞACAK

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor, yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım bugüne kadar 18 kez rakip oldu. Bu müsabakaların 8'ini Samsun, 6'sını da Sivas kazandı. İki takım arasındaki 4 maç ise berabere tamamlandı. Sivas'ta oynanan müsabakalarda Samsun'un tek galibiyeti bulunurken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı, 4 maçı ise ev sahibi kazandı.