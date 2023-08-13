Sivasspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Pazar Sivasspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı?

Yeni sezon Süper Lig'in 1. haftasının maçları tüm hızıyla devam ediyor. Sivasspor - Samsunspor maçında 2. yarı oynanırken maç sonucu ve atılan goller taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Pazar Sivasspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? Sivasspor - Samsunspor maçı ilk yarısı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve detaylar...