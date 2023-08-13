Sivasspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Pazar Sivasspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı?
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Yeni sezon Süper Lig'in 1. haftasının maçları tüm hızıyla devam ediyor. Sivasspor - Samsunspor maçında 2. yarı oynanırken maç sonucu ve atılan goller taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Pazar Sivasspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? Sivasspor - Samsunspor maçı ilk yarısı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve detaylar...
EMS Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor maçı devam ediyor. Maçta şuanda 1-0 Sivasspor üstünlüğü var. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı kaç kaç?Sivasspor - Samsunspor maçı bitti mi? 13 Ağustos Pazar Sivasspor - Samsunspor maçının gollerini kim attı? Sivasspor - Samsunspor maç özeti yayınlandı mı? Sivasspor - Samsunspor maçı nereden izlenir? İşte bilgiler...
Sivasspor - Samsunspor maçı bu akşam (13 Ağustos Pazar) saat 19:15 'te başlayacak.
Sivasspor - Samsunspor maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Maçı canlı izlemek için Beinsports üyeliğinizin olması gerekmektedir. Bein Sports üyeliği alarak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.
Maçta Sivasspor 1-0 önde. Maç henüz bitmedi.
Sivasspor şuanda 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Sivasspor'un golleri:
- 11. dakika : Clinton N'Jiê
MURAT ERDOĞAN(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(2. Yardımcı Hakem)
İLKER YASİN AVCI(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
HÜSEYİN GÖÇEK(AVAR)
CANDAŞ ELBİL(AVAR)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)
HAKAN BEBEK(Temsilci)
LEVENT GÜR(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)