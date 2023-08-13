Sivasspor - Samsunspor CANLI İZLE! 13 Ağustos EMS Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor maçını HD canlı izle!
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EMS Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor maçına az bir süre kala futbol severler canlı yayın linki araştırıyor. Peki, EMS Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor maçı nereden izlenir, canlı yayın izleme linki var mı? Sivasspor - Samsunspor CANLI İZLE! 13 Ağustos EMS Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor maçını HD canlı izle! Sivasspor - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
2023-2023 Süper Lig yeni sezonun ilk hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Sivasspor - Samsunspor arasında oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler HD canlı yayın linki arıyor. Sivasspor - Samsunspor maçını canlı izle! Sivasspor - Samsunspor maçı HD nereden izlenir?
Sivasspor - Samsunspor maçı bu akşam (13 Ağustos Pazar) saat 19:15 'te başlayacak.
Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Sivasspor - Samsunspor maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Maçı canlı izlemek için Beinsports üyeliğinizin olması gerekmektedir. Bein Sports üyeliği alarak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.
MURAT ERDOĞAN(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(2. Yardımcı Hakem)
İLKER YASİN AVCI(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
HÜSEYİN GÖÇEK(AVAR)
CANDAŞ ELBİL(AVAR)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)
HAKAN BEBEK(Temsilci)
LEVENT GÜR(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)