Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Sivasspor ve Rizespor arasındaki heyecan dolu karşılaşmanın sonucunu ve maç özetini merakla araştırıyor. Maçın detayları, gol atan oyuncular, kritik anlar ve maçın kaderini belirleyen pozisyonlar taraftarlar arasında büyük ilgi görüyor. Sivasspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli mücadelede, her iki takımın da sahada gösterdiği performans ve teknik taktikleri dikkat çekti. Peki, Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti!

SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Balde, Rodrigues, Koita

Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Sowe

SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

8. dakikada konuk ekip öne geçti. Olawoyin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

15. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Moutoussamy'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

18. dakikada Olawoyin'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Olawoyin'in ara pasında Sowe ceza alanına girdi, son çizgiye inip vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.