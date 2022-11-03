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Sivasspor nasıl tur atlar? UEFA Konferans Liginde Sivasspor nasıl tur atlayacak?

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Sivasspor nasıl tur atlar? UEFA Konferans Liginde Sivasspor nasıl tur atlayacak?

Slavia Prag-Sivasspor maçı tarihi yaklaşırken bir yandan da taraftarlar tarafından araştırılan ve merak edilen Sivasspor nasıl tur atlar? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. UEFA Konferans Liginde Sivasspor nasıl tur atlayacak? Sorusu konu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, Sivasspor nasıl tur atlar? UEFA Konferans Liginde Sivasspor nasıl tur atlayacak?

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Sivasspor nasıl tur atlar? Sorusu, maç saatinin yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden futbolseverler için UEFA Konferans Liginde Sivasspor nasıl tur atlayacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Sivasspor nasıl tur atlar? UEFA Konferans Liginde Sivasspor nasıl tur atlayacak?

SİVASSPOR NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda birinci olarak yer alan temsilcimiz Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi. Kendisine en yakın rakiplerine karşı 3 puan ve +5 averaj üstünlüğü bulunan Sivasspor, bu akşam Slavia Prag karşısında puan alması durumunda lider olarak son 16'ya kalacak.

UEFA KONFERANS LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

1- SİVASSPOR - 10 Puan / 4 Averaj
2- CFR Cluj - 7 Puan / -1 Averaj
3- Slavia Prag - 7 Puan / -1 Averaj
4- Ballkani - 4 Puan / -2 Averaj

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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