Sivasspor - Malmö ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Malmö maçı şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi play off turunda hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor ile Malmö bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Malmö maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.