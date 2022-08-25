Sivasspor - Malmö ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Malmö maçı şifresiz mi?
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UEFA Konferans Ligi play off turunda hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor ile Malmö bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Malmö maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
UEFA Konferans Ligi play off turunda heyecanla beklenen müsabakada Sivasspor ve Malmö karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor - Malmö maçı şifresiz mi? Sivasspor - Malmö maçı hakemi kim? Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor - Malmö , UEFA Konferans Ligi play off maçı, 25-08-2022 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Malmö maçı TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.