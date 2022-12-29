29 Aralık 2022 Perşembe günü oynanacak olan Sivasspor – Galatasaray maçının detayları, futbolseverler tarafından merak konusu oluyor ve merak edilenler arasında Sivasspor maçında Muslera oynuyor mu, kadroda mı? Sorusu da yer alıyor. Birçok kişi Muslera bugün var mı yok mu? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sivasspor maçında Muslera oynuyor mu, kadroda mı? Muslera bugün var mı yok mu?

Sivas spor maçında Muslera oynuyor mu, kadroda mı? Sorusu, maç gününün yaklaşması ve ilk 11 oyuncularının belli olması ile birlikte en çok merak edilen maç detayları arasında yer aldı. Bu nedenle Muslera bugün var mı yok mu? Ve Sivas spor maçında Muslera oynuyor mu, kadroda mı? Soruları spor gündeminde yer alıyor. Peki, Sivasspor maçında Muslera oynuyor mu, kadroda mı? Muslera bugün var mı yok mu?

SİVASSPOR MAÇINDA MUSLERA OYNUYOR MU, KADRODA MI?

29 Aralık 2022 Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmada Musleranın oynayacağı tahmin ediliyor ve Muslera muhtemel ilk 11 isimleri arasında yer alıyor. Her iki takımın muhtemel ilk 11 oyuncuları aşağıda yer almaktadır. Oynanacak olan karşılaşmada her takımın ilk 11 oyuncusunun aşağıdaki gibi olması öngörülüyor.

SİVASSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin Yalçın, Charisis, Saba, Yatabare..

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois; Berkan, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis