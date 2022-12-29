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Sivasspor maçında Icardi oynuyor mu, kadroda mı? Icardi bugün var mı yok mu? Icardi Sivasspor maçında neden yok?

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Sivasspor maçında Icardi oynuyor mu, kadroda mı? Icardi bugün var mı yok mu? Icardi Sivasspor maçında neden yok?

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan bir tanesi ise Sivasspor - Galatasaray olurken futbolseverler Icardi'nin Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Peki, Sivasspor maçında Icardi oynuyor mu, kadroda mı? Icardi bugün var mı yok mu? Icardi Sivasspor maçında neden yok?

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Futbolseverler heyecanla Sivasspor - Galatasaray maçını bekliyor. Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Galatasaray taraftarları Sivasspor maçında Icardi oynuyor mu, kadroda mı? Icardi bugün var mı yok mu? Icardi Sivasspor maçında neden yok? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

SİVASSPOR MAÇINDA ICARDİ OYNUYOR MU?

Süper Lig maçı olan Galatasaray- Sivasspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşmada Icardi, sakatlığının halen devam etmesi nedeniyle yer almayacak. Yıldız oyuncu kamp kadrosunda da yer almamıştı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Sivasspor Futbol Gündem Spor Haberler

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