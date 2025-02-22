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SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Futbolseverler, Sivasspor - Konyaspor maçının yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, maçın yayın bilgileri ve detaylar…

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ve Konyaspor, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Sivasspor, 23 puanla 15. sırada yer alırken, konuk ekip Konyaspor ise 24 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu kritik mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak ve iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak ligde avantaj sağlamayı hedefliyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçının canlı skor takibi nerede yapılır? İşte, merak edilenler…

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, saat 13.30'da başladı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük olurken, futbolseverler bu önemli karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebiliyor.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Sivasspor - Konyaspor

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER KİM?

  • Sivasspor : Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Koita
  • Konyaspor : Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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