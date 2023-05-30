Sivasspor- Konyaspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor- Konyaspor derbisi şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor- Konyaspor derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor- Konyaspor derbisi maçı ne zaman?