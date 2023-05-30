Sivasspor- Konyaspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor- Konyaspor derbisi şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor- Konyaspor derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor- Konyaspor derbisi maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Sivasspor- Konyaspor derbisi karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Sivasspor- Konyaspor derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sivasspor- Konyaspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor- Konyaspor derbisi maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Sivasspor ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Sivasspor-Konyaspor Maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak.
Sivasspor-Konyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Sivasspor ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Sivas'da, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.