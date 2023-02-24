G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor ile A Grubu'nu zirvede bitiren Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Peki, Sivasspor kiminle eşleşti? DG Sivasspor Avrupa'da kiminle eşleşti?

Son Dakika: Kuralardan biri çok zorlu! İşte Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu. Sivasspor kiminle eşleşti? DG Sivasspor Avrupa'da kiminle eşleşti?

SİVASSPOR KİMİNLE EŞLEŞTİ?