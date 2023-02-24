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Sivasspor kiminle eşleşti? DG Sivasspor Avrupa'da kiminle eşleşti?

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Sivasspor kiminle eşleşti? DG Sivasspor Avrupa'da kiminle eşleşti?

G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor ile A Grubu'nu zirvede bitiren Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Peki, Sivasspor kiminle eşleşti? DG Sivasspor Avrupa'da kiminle eşleşti?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu. Sivasspor kiminle eşleşti? DG Sivasspor Avrupa'da kiminle eşleşti?

SİVASSPOR KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Demir Grup Sivasspor, deplasmandaki ilk maçına 9 Mart'ta çıkacak. Rövanş karşılaşmalarında Demir Grup Sivasspor 16 Mart'ta rakibini konuk edecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Başakşehir Sivasspor Gündem Haberler

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