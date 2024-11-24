Sivasspor ve Kasımpaşa arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Karşılaşma boyunca her iki takım da sahada üstün bir performans sergileyerek, maçın temposunu yüksek tuttu. Taraftarlar, maçın sonucunu ve öne çıkan anlarını merak ediyor. Peki, Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti!

SİVASSPOR-KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor- Kasımpaşa karşılaşması henüz bitmedi.