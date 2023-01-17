Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor- Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor -Karacabey Belediyespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? işte Sivasspor -Karacabey Belediyespor maçına dair tüm merak edilenler...

Türkiye Kupasında Futbol heyecanı devam ediyor. Kupada son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor tur için kozlarını paylaşacak. Maçla ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırlıyor.Peki, Sivasspor -Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?Sivasspor -Karacabey Belediyespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - KARACABEY BELEDİYESPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Karacabey Belediyespor maçı 17 Ocak Salı günü saat 14:30'da oynanacak.

SİVASSPOR - KARACABEY BELEDİYESPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Karacabey Belediyespor maçı 17 ocak Salı günü( bugün) saat 14:30'da A Spor'danşifresiz ve naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR- KARACABEY BELEDİYESPOR KARŞISINA NASIL ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turunda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Sivassporda Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Leke James, Mustapha Yatabare ve Karol Angielski'nin yer almadı. Sivasspor'un 21 kişilik müsabaka kafilesinde şu isimler yer alıyor: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Eren Kaya.