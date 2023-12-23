Üye Girişi
Haberler

Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman?

Güncelleme:
Abone Ol

Sivasspor - İstanbulspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman?

23 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - İstanbulspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sivasspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor- İstanbulspor maçı ne zaman?

SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23-12-2023 tarihinde oynanacak Sivasspor vs İstanbulspor maçı, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, Türkiye saati ile saat 13:30'da başlayacak ve Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacaktır. EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kendi evinde karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

İstanbulspor Sivasspor Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın maç var mı? Yarın hangi maçlar var? Cumartesi yarın akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yabancı kuralı değişti mi? İlk11'de kaç yabancı hakkı var 2024? Davinson Sanchez sakat mı? Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title