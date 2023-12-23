23 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - İstanbulspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sivasspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor- İstanbulspor maçı ne zaman?

SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23-12-2023 tarihinde oynanacak Sivasspor vs İstanbulspor maçı, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, Türkiye saati ile saat 13:30'da başlayacak ve Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacaktır. EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kendi evinde karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.